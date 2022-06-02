В Якутске начали высадку цветов

В столице республики в этом году планируется высадить два миллиона цветов.

Первыми среди территориальных органов управления начали высадку цветочной рассады в Сайсарском округе.

Воспитанники детского сада «Брусничка» совместно с родителями посадили цветочную рассаду 27 мая.

«Замечательно, что есть такие объединяющие позитивные акции в городе. С ранних лет необходимо приучать детей соблюдать чистоту, беречь и озеленять город. Мы любим наш город, и стараемся вносить свою лепту в его улучшение, ведь Якутск – это наш общий дом», — отмечают участники акции.

Так же в округах проходит посадка деревьев выпускниками и учащимися на территории школ – в акции уже приняли участие школа № 20 и Саха политехнический лицей.

Управляющие компании Строительного, Октябрьского, Центрального округов города активно принимают участие в высадке рассады в дворовых территориях.

В МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» отмечают, что большое внимание будет уделено качеству посадки, организации полива и ухода за растениями. Ранний старт акции «Миллион цветов» позволит высаженным цветам принять декоративный цветущий вид уже в начале июля.