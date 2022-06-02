02.06.2022
11:03
95

Якутск

В Якутске начали высадку цветов

В столице республики в этом году планируется высадить два миллиона цветов.

Первыми среди территориальных органов управления начали высадку цветочной рассады в Сайсарском округе.

Воспитанники детского сада «Брусничка» совместно с родителями посадили цветочную рассаду 27 мая.

«Замечательно, что есть такие объединяющие позитивные акции в городе. С ранних лет необходимо приучать детей соблюдать чистоту, беречь и озеленять город. Мы любим наш  город, и стараемся вносить свою лепту в его улучшение, ведь Якутск – это наш общий дом», — отмечают участники акции.

Так же в округах проходит посадка деревьев выпускниками и учащимися на территории школ – в акции уже приняли участие школа  № 20 и Саха политехнический лицей.

Управляющие компании Строительного, Октябрьского, Центрального округов города активно принимают участие в высадке рассады в дворовых территориях.

В МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» отмечают, что большое внимание будет уделено качеству посадки, организации полива и ухода за растениями.  Ранний старт акции «Миллион цветов» позволит высаженным цветам принять декоративный цветущий вид уже в начале июля.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МКУ СЭГХ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх