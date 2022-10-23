В Якутске начали доставку продуктовой помощи семьям мобилизованных

С 22 октября в Якутске со склада «Горснаб» начали развозить продуктовые наборы из овощей семьям мобилизованных, призванных на СВО.

По поручению главы города Евгения Григорьева, Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска по подтвержденным спискам распределяет овощи и развозит по адресам семей мобилизованных.

Как отметил Владислав Слепцов, руководитель Департамента по развитию территорий ОА г.Якутска, сегодня, в первый день, выехали 3 бригады, сформированные из работников городских управ.

«Одна машина доставляет овощи в район села Маган, вторая – по центру города, третья – в районе ГРЭС. Доставку осуществляют по домам и квартирам. Также нам активно помогают ребята из Управления общественных связей и молодёжной политики», — прокомментировал Владислав Слепцов.

Перед отправкой проводится тотальный контроль по качеству овощей, заверил начальник Департамента по работе с территориями.

Овощные наборы будут развозить по адресам ежедневно, без выходных.

Напомним, что 18 октября 2022 по поручению главы города Евгения Григорьева, открыт городской центр по поддержке семей участников СВО, где оказывают юридическую, психологическую и волонтёрскую помощь. Также на месте можно подать заявки на материальную помощь в размере 30 000 рублей, предоставление путевки вне очереди в муниципальный детский сад, транспортную карту на учащихся и другое. Центр расположен по адресу: Курашова 1/1, кабинеты: 3, 8, 9 и 44. Режим работы с 09.00 до 18.00 без обеда и выходных.

Кроме того, по поручению главы города Евгения Григорьева, детям участников СВО во всех школах города обеспечено бесплатное горячее питание с 5-11 класс. Также предоставляется освобождение от уплаты родительского взноса за посещение муниципального дошкольного учреждения.