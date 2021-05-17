В Якутске начали делать прививки от COVID-19 на дому

Принимаются заявки от маломобильных и нетранспортабельных пациентов для проведения вакцинации на дому.

Заявки на вакцинацию с выездом на дом и в предприятия принимаются по тел: 507-211.

ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» осуществляет выезды бригад в трудовые коллективы для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.