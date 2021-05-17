17.05.2021
10:45
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Коронавирус
В Якутске начали делать прививки от COVID-19 на дому
Принимаются заявки от маломобильных и нетранспортабельных пациентов для проведения вакцинации на дому.
Заявки на вакцинацию с выездом на дом и в предприятия принимаются по тел: 507-211.
ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» осуществляет выезды бригад в трудовые коллективы для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперативный штаб РС(Я)
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