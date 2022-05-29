29.05.2022
16:39
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Якутск

В Якутске началась выставка орхидей

В Ботаническом саду СВФУ 27 мая началась выставка-продажа орхидей «Искушение нежностью». Ценителей экзотики ждут специально отобранные сорта свежих и благоухающих орхидей. Выставка продлится до 12 июня.

Фото: Соцсети
Источник: тгк Жизнь Якутии

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