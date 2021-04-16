В Якутске началась выездная вакцинация пожилых

Медицинский центр г. Якутска начал выездную вакцинацию пожилых людей новой вакциной «ЭпиВакКорона», сообщает официальный сайт Минздрава Якутии.

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию и была запущена в производство в октябре 2020 года. Вакцина разработана Новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспортребнадзора.

Первая крупная поставка новой вакцины в Якутия была осуществлена 8 апреля в количестве 8 100 доз, из которых в Медцентр г. Якутска было направлено 600 доз. На сегодня «ЭпиВакКороной» провакцинировано на дому 38 пожилых людей старше 65 лет, а также 39 человек, проживающих в пансионате «Счастье». Медицинский центр г. Якутска выездную вакцинацию проводит по заявкам на горячую линию учреждения – 21-10-45.

«ЭпиВакКорона» представляет собой смесь трех разных химически синтезированных пептидных антигенов S-белка коронавируса. «ЭпиВакКорона» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых. С другой стороны, вторая вакцина от Covid-19 менее токсична.

Также с принципом действия связаны более мягкие требования к хранению вакцины, препарат может храниться в обычном фармакологическом холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов, что позволяет легко транспортировать вакцину в термоконтейнерах и применять для выездной вакцинации на дому. «ЭпиВакКорона» безопасна для людей с аллергиями, нарушениями иммунитета. Этот препарат можно поставить даже людям с онкологическими заболеваниями, пожилым и тем, у кого есть сопутствующие патологии.