В Якутске началась Всероссийская конференция с международным участием

20 августа в Якутске открылась Всероссийская конференция (с международным участием) «Оптические исследования высокоширотной верхней атмосферы», посвященная 40-летию оптических измерений на полигоне «Маймага» Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН и 70-летнему юбилею Якутского научного центра СО РАН.

Основная цель конференции — представление важнейших результатов исследований высокоширотной верхней и средней атмосферы, ионосферы при помощи оптических и других методов. Конференция продлится четыре дня с 20 по 23 августа, причем выездная сессия пройдет непосредственно на самом оптическом полигоне «Маймага», расположенном в 140 км к северу от Якутска.

В конференции принимают участие более 60 человек, в том числе исследователи из Института солнечно-земной физики СО РАН (г. Иркутск), Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (г. Томск), Национального центра космических наук Китайской академии наук (National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences).

Конференция проводится по четырем направлениям:

1. Исследования магнитосферно-ионосферных связей и авроральных явлений;

2. Исследования динамических процессов в верхней и средней атмосфере;

3. Дистанционное зондирование атмосферных параметров;

4. Приборы и методы оптических исследований верхней и средней атмосферы

Академик, советник РАН, доктор физико-математических наук Гермоген Филиппович Крымский, в 1987-1997 гг. руководивший Институтом космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, в своем приветственном слове тепло отозвался о Василии Макаровиче Игнатьеве, кандидате физико-математических наук, основателе оптических исследований верхней атмосферы в Якутии. «Василий Макарович обладал глубинным пониманием физики. Он был талантливым изобретателем, сам планировал эксперименты, а затем собственноручно воплощал свои задумки в железе. Он обладал художественным талантом. Именно он является автором эмблемы Якутского научного центра СО РАН. На выездной сессии в Маймаге вы увидите плоды деятельности Василия Макаровича», — отметил академик Крымский.

Директор ИКФИА им. Ю.Г. Шафера СО РАН Сергей Анатольевич Стародубцев вручил сотрудникам института Почетные грамоты и Благодарственные письма Президиума ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

Председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН» Михаил Петрович Лебедев особо подчеркнул, что «конференции, которые проводит Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН всегда значимы и имеют высокий статус». Он отметил особую роль полигонов института для проведения лабораторных исследований, без которых невозможно развитие фундаментальной науки. Михаил Петрович тепло поблагодарил гостей, приехавших на конференцию из других регионов и из КНР, и пожелал всем участникам конференции бодрости, оптимизма и плодотворного общения.

Заместитель директора ИКФИА им. Ю.Г. Шафера СО РАН по научной работе, кандидат физико-математических наук Семен Викторович Николашкин выступил с докладом об оптических исследованиях верхней атмосферы на полигоне «Маймага». Он рассказал об истории полигона, которая началась в 1979 году в 3 км от небольшой деревни Маймага, об исследованиях, проводящихся на «Маймаге», об исследователях, работавших на полигоне. Семен Викторович объяснил, что полигон был построен в отдалении от крупных населенных пунктов для того, чтобы исследованиям не мешали световые помехи.