В Якутске началась реконструкция памятника Максиму Аммосову

В Якутске в сквере имени Максима Аммосова на пересечении улиц Кулаковского и Белинского начались работы по реконструкции памятника выдающемуся сыну якутского народа. В декабре 2022 г. республика будет отмечать 125-летний юбилей одного из отцов якутской автономии. К этой знаменательной дате решено привести в порядок памятник Максиму Кировичу, установленный на территории студгородка. Как пояснили в Департаменте эксплуатации имущественного комплекса СВФУ, под воздействием мерзлотных процессов произошло смещение фундамента, что привело к нежелательному крену объекта. Монумент находится на балансе университета, поэтому все расходы будет нести он. Сметная стоимость работ превышает 8 млн. рублей. Реконструкция памятника будет завершена накануне юбилея — в сентябре 2022 года.