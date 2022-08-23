23.08.2022
15:29
233

Экология

В Якутске началась продажа саженцев 😍

В Ботаническом саду Института биологических проблем и криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» началась реализация саженцев древесных, кустарниковых и декоративных многолетних культур, в том числе азиатских лилий и лекарственных растений.

Приобрести саженцы можно по адресу: г. Якутск, Чочур-Муран, Сергеляхское шоссе 10 км, 10. Режим работы: понедельник — четверг, с 9.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.), пятница — с 9.00 до 14.00 ч. Суббота, воскресенье — выходные.

Также Ботанический сад оказывает услуги и консультации по посадке и уходу за однолетними, многолетними цветочными культурами и за саженцами различных древесно-кустарниковых культур.

Предлагаемые саженцы деревьев и кустарников прошли полный цикл интродукционных испытаний в Ботаническом саду ИБПК СО РАН и рекомендованы для выращивания в климатических условиях Якутии.

Прейскурант на саженцы древесных растений

Прейскурант на полезные и декоративные многолетние растения

Фото: Пресс-службы ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»
Источник: Пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх