В Якутске началась продажа саженцев 😍

В Ботаническом саду Института биологических проблем и криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» началась реализация саженцев древесных, кустарниковых и декоративных многолетних культур, в том числе азиатских лилий и лекарственных растений.

Приобрести саженцы можно по адресу: г. Якутск, Чочур-Муран, Сергеляхское шоссе 10 км, 10. Режим работы: понедельник — четверг, с 9.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.), пятница — с 9.00 до 14.00 ч. Суббота, воскресенье — выходные.

Также Ботанический сад оказывает услуги и консультации по посадке и уходу за однолетними, многолетними цветочными культурами и за саженцами различных древесно-кустарниковых культур.

Предлагаемые саженцы деревьев и кустарников прошли полный цикл интродукционных испытаний в Ботаническом саду ИБПК СО РАН и рекомендованы для выращивания в климатических условиях Якутии.

Прейскурант на саженцы древесных растений

Прейскурант на полезные и декоративные многолетние растения