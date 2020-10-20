В Якутске началась подготовка к раздельному сбору бытовых отходов

В Якутске ведется подготовка к началу раздельного сбора бытовых отходов. За счет федеральных средств будут закуплены и установлены контейнеры в разных районах города, сообщил заместитель главы города Роман Сорокин, во время еженедельной планерки блока ЖКХ.

«Сегодня прошло совещание в Министерстве ЖКХ и энергетики. Из федерального бюджета республике на эти цели будет выделено 40 млн рублей для закупки контейнеров раздельного сбора ТКО», — сказал Сорокин.

Замглавы поручил руководителям управ включиться в работу, в сжатые сроки рассмотреть на своих территориях места для размещения баков, с точки зрения готовности площадок, провести необходимую подготовительную работу и сформировать общегородской реестр санитарных точек для раздельного сбора мусора.

В министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) уточнили, что в данное время идет сбор заявок от субъектов РФ на финансирование для закупки контейнеров раздельного сбора ТКО, и по предварительным расчетам на эти цели в республике понадобится 40 млн рублей.