В Якутске началась подготовка к новому отопительному сезону

30 мая в Окружной администрации города Якутска состоялось первое заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Заседание провел руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев.

О ходе подготовки к отопительному сезону отчитались представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и руководители управлений округов и пригородов.

Коммунальные предприятия в рамках подготовительных работ в летний период проведут промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт и реконструкцию котельных всех социальных объектов города, по итогам работ будут составлены акты приемки и паспорта готовности многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Виталий Чикачев поставил участникам штаба задачу ускорить работу по подготовке и оформлению паспортов готовности жилого фонда.

«Главное сезонное мероприятие города – это подготовка к отопительному сезону. Поэтому призываю всех относиться к работе весьма серьезно и ответственно. Город должен получить паспорт готовности в Ростехнадзоре до 1 ноября,», — прокомментировал Виталий Чикачев.