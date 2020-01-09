В Якутске началась конференция «Шаг в будущее»

ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» выступил соорганизатором XXIV республиканской научной конференции — конкурса молодых исследователей имени академика Владимира Петровича Ларионова «Шаг в будущее», проходящей с 9 по 11 января в Северо-Восточном федеральном университете. В этом году в работе конференции принимают участие 1298 юных исследователей из 34 районов республики.

Как отметил в своем приветственном слове главный ученый секретарь Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН», кандидат технических наук Петр Мордовской, участие в конференции «Шаг в будущее» дает молодым исследователям возможность проверить свои знания и исследовательский потенциал, приобрести новые компетенции и умения, продемонстрировать творческие и научно-технические способности. «Участие в таких замечательных научных мероприятиях — это первый шаг в мировую науку», подчеркнул Петр Григорьевич.

Республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее — Инникигэ хардыы» проводится с 1996 года и является самой значимой в Якутии площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников. Конференции присвоено имя Владимира Петровича Ларионова — выдающегося ученого, внесшего огромный вклад в развитие науки и техники в России и Якутии, популяризатора науки и организатора исследовательской деятельности школьников и молодежи, действительного члена Российской академии наук, доктора технических наук, Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), Мегино-Кангаласского района и города Якутска.