В Якутске начала разваливаться дорога за 60 миллионов



К сожалению, мы можем только констатировать, что новые дороги в Якутске – это гарантированные дефекты. Это подтвердил выезд по обращению граждан на улицу Тимирязева в район Залога, где проводится капитальный ремонт довольно протяжённого участка. Это оживленная дорога на пути к центру города, и горожане ждали здесь хорошего ремонта. Тем более, что за него бюджет заплатил более 60 млн рублей. Однако цензура не позволяет нам перечислить все непечатные слова, которые водители отпустили в адрес новой дороги. Сплошные междометия.

«Мы проверили качество ремонта, на трех участках асфальт уже провалился и покрылся трещинами, хотя ему всего то три недели от роду. И виновата в том некачественная укладка дороги. Мы обратились в администрацию города и подрядную организацию для устранения выявленных нарушений. Подрядчик уже отреагировал, обещал исправиться. Будем следить за ситуацией и добиваться качества дорожных работ!», ― сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Якутии Валерий Лютый.