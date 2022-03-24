В Якутске наблюдаются перебои с интернетом, сообщают в Телеграме. «Лагают РТК, мобильная сеть, VPN. Сообщают об аварии на участке Нижний Куранах Тында. Приблизительное время восстановления 6 часов», сообщает тгк ДЬИКЭЭЙ. Подписчики пишут, что мобильный интернет работает, перебои с домашним.

В техподдержке Ростелекома пояснили ЯВ, что в данный момент на магистральной линии производятся работы по замене постоянной оптической кабельной вставки на опоре. Поэтому могут наблюдаться ухудшения качества интернета. Работы будут проводиться до 11 часов сегодня, по местному времени, сообщает тгк ЯВ