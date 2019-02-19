В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело

В Якутском межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных производств в отношении гр. М. возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов на содержание 8-летнего ребенка.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). По решению суда обязан ежемесячно уплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иных доходов до достижения ребенком совершеннолетия. По постановлению мирового судьи наказан обязательными работами сроком на 30 часов.

Должник, проживая в столице республики, не оказывал финансовую помощь семье, выплату алиментов в установленном судом размере не производил, в Центр занятости населения города не обращался, мер по официальному трудоустройству не предпринимал. Иными словами, уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка.

По причине неуплаты алиментов у должника образовалась задолженность на общую сумму 43 226 рублей.

В действиях гр. М. усматриваются признаки состава преступления по ч.1 ст.157 УК РФ. Материалы дела переданы в прокуратуру г. Якутска. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам, в том числе лицам, являющихся должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, о своевременном погашении имеющихся задолженностей.

За неуплату средств на содержание детей (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) должник наказывается обязательными работами на срок до 150 часов или административным арестом на срок от 10 до 15 суток или наложением административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В случае, если должник, будучи привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, в течение двух месяцев и более уклоняется от уплаты алиментов, то в отношении него возбуждается уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Санкцией статьи неплательщику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

Оплатить и погасить задолженность, узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (скачать в Google Play, AppStore, Windows Phone).

Фото: sudotvet.ru