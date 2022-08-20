В Якутске на женщину напали собаки

«Хочу обратиться к мэру нашего города Евгению Григорьеву, прошу усилить работу по отлову безнадзорных собак и хозяйских собак, которые свободно гуляют по лесам и полям в черте города, без намордников, поводков, хозяев» — написала подписчица тгк @sakhaday.



Она сообщила, что сегодня на нее чуть не напали собаки на ул. Ермолаева. В связи с этим она решила обратиться в суд по поводу происшествия, случившегося в июне. Тогда на нее напали собаки в районе Птицефабрики. «Если бы не сегодняшнее происшествие, я бы не стала обращаться в суд. Но повторение эксцесса показывает, что город наш небезопасен. Это нужно исправлять».