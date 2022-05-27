27.05.2022
22:06
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Якутск
В Якутске на ярмарке для дачников можно купить рассаду цветов и овощей
Выставку-ярмарку для дачников, садоводов и огородников открыли сегодня на Комсомольской площади столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».
В нем принимают участие более 60 хозяйств — частных и ряд организаций. На выставке можно приобрести рассаду для сада и огорода, цветов, саженцы ягодных и декоративных кустарников. Ярмарка продлится три дня — до воскресенья.
Как сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты республики Надежда Субурусская, ярмарка будет работать три дня. Помимо продажи рассады и удобрений, состоятся мастер-классы.
Фото: Эхо столицы
Источник: Якутия 24
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