В Якутске на время рождественских служб перекроют улицы

В связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничных богослужений в церквях и храмах г. Якутска с 22:00 6 января до 04:00 7 января будут перекрыты участки дорог на:

ул. Кирова, начиная от ул. Ярославского до ул. Чернышевского;

ул. Тургенева от ул. Октябрьская до ул. Петровского;

ул. Петра Алексеева от ул. Ушакова до ул. Жорницкого.

Госавтоинспекция Якутии призывает всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании поездок и в праздничной суете не забывать о важности соблюдения дисциплины на дорогах 🚔🚔🚔

Поздравляем всех жителей республики с Новым годом и с наступающим светлым праздником Рождества Христова! 🎉🎉🎉