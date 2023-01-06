06.01.2023
15:29
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Якутск

В Якутске на время рождественских служб перекроют улицы

В связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничных богослужений в церквях и храмах г. Якутска с 22:00 6 января до 04:00 7 января будут перекрыты участки дорог на:

  • ул. Кирова, начиная от ул. Ярославского до ул. Чернышевского;
  • ул. Тургенева от ул. Октябрьская до ул. Петровского;
  • ул. Петра Алексеева от ул. Ушакова до ул. Жорницкого.

Госавтоинспекция Якутии призывает всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании поездок и в праздничной суете не забывать о важности соблюдения дисциплины на дорогах 🚔🚔🚔

Поздравляем всех жителей республики с Новым годом и с наступающим светлым праздником Рождества Христова! 🎉🎉🎉

Фото: пресс-службы
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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