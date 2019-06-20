В Якутске на время капитального ремонта перекрыты улицы

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске начались масштабные работы по капитальному ремонту и строительству улиц. В связи с этим, на ремонтируемых улицах с 15 июня по 31 декабря 2019 года временно ограничивается движение транспортных средств. Соответствущие распоряжения Окружной администрации подписаны 14 июня 2019 года.

В связи с осуществлением капитального ремонта и в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение транспортных средств на период с 7.00 ч. 15 июня по 23.00 ч. 31 декабря 2019 года:

по улице Школьная в мкр. Марха (распоряжение № 1018р от 14 июня 2019 года); по улице Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до улицы Автодорожная (распоряжение № 1019р от 14 июня 2019 года); по улице Автодорожная на участке от ДСК до улицы Воинская (распоряжение № 1020р от 14 июня 2019 года); по Хатын-Юряхскому шоссе на участке от Вилюйского тракта до улицы Жорницкого (1-я очередь) (распоряжение № 1021р от 14 июня 2019 года); по улице Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до улицы Курнатовского (распоряжение № 1022р от 14 июня 2019 года); по улице Петра Алексеева на участке от улицы Пирогова до улицы Семена Данилова (распоряжение № 1023р от 14 июня 2019 года); по улице Жорницкого на участке от улицы Пирогова до Семена Данилова (распоряжение № 1024р от 14 июня 2019 года); по улице Якова Петерса (распоряжение № 1025р от 14 июня 2019 года); по улицам Ивана Арбиты, Хоринская (распоряжение № 1026р от 14 июня 2019 года); на мосту через реку Мархинка в мкр. Марха (распоряжение № 1027р от 14 июня 2019 года); по улице Экспериментальная (распоряжение № 1028р от 14 июня 2019 года); по улице Газовиков в мкр. Марха на участке от Маганского тракта до улицы Школьная (распоряжение № 1029р от 14 июня 2019 года).

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Чайковского в связи с ремонтными работами с 11 апреля по 31 октября 2019 года.

Напомним, в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры г. Якутска протяженностью 25,8 км. Общий общем расходов на дорожное строительство в этом году составит 1,5 млрд рублей.