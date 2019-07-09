В Якутске на время капитального ремонта перекрыты улицы

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске идут масштабные работы по капитальному ремонту и строительству улиц. В связи с изменением времени производства работ внесены соответствующие изменения в распоряжения Окружной администрации от 14 июня 2019 и подписаны 3 июля 2019 года. В связи с осуществлением капитального ремонта и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ремонтируемых улицах до 31 декабря 2019 года ограничивается движение транспортных средств.

Ограничено движение транспортных средств на период с 5 июля по 31 декабря 2019 года:

На дамбе через р. Шестаковка (распоряжение № 1110р от 5 июля 2019 года);

На участке от ДСК до ул. Воинская (распоряжение № 1125р от 5 июля 2019 года);

По ул. Газовиков в мкр. Марха на участке от Маганского тракта до ул. Школьная (распоряжение № 1126р от 5 июля 2019 года);

По ул. Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова (распоряжение № 1127р от 5 июля 2019 года);

По ул. Ивана Арбиты, Хоринская (распоряжение № 1128р от 5 июля 2019 года);

По ул. Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная (распоряжение № 1129р от 5 июля 2019 года);

На мосту через р. Мархинка в мкр. Марха (распоряжение № 1130р от 5 июля 2019 года);

По ул. П. Алексеева на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова (распоряжение № 1131р от 5 июля 2019 года);

По улице Пилотов на участке Рынок «Белое озеро» до ул. Курнатовского (распоряжение № 1132р от 5 июля 2019 года);

По Хатын-Юряхскому шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Жорницкого (распоряжение № 1133р от 5 июля 2019 года);

По ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева (распоряжение № 1134р от 5 июля 2019 года);

По ул. Школьная (распоряжение № 1135р от 5 июля 2019 года);

По ул. Экспериментальная в мкр. Марха (распоряжение № 1136р от 5 июля 2019 года);

По ул. Якова Петерса в мкр. Марха (распоряжение № 1137р от 5 июля 2019 года);

Напомним, в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры г. Якутска протяженностью 25,8 км. Общий общем расходов на дорожное строительство в этом году составит 1,5 млрд рублей.