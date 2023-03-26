26.03.2023
16:54
692
Происшествия
В Якутске на улице Хабарова сбили пешехода
В Якутске на улице Хабарова сбили пешехода, сообщает телеграм-канал crimyakutiaru
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