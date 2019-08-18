В Якутске на ул. Ойунского загорелся магазин

18 августа 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 августа 2019 г. в 00.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит магазин на улице Ойунского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена наружная стена на площади 3 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

17 августа 2019 г. в 02.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Солдатова г.Мирного. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 10 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

17 августа 2019 г. в 05.57 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании на территории ОА «ГОК «Денисовский» в п.С.Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены вещи и сушилки на площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

17 августа 2019 г. в 16.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Механизаторов с.Корбусах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 10 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!