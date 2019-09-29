В Якутске на ул. Ильменская загорелась 2-хэтажка

29 сентября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 6 сообщений о возгорании мусора и травы в г.Якутске – 2; г.Ленск; Мирнинский район г.Мирный, п.Айхал; Чурапчинский район, трасса Чурапча-Мындагай, 6 км.. Общая площадь горения 818 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

28 сентября 2019 г. в 02.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Ильменская в г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из подьезда. В результате пожара огнем повреждена стена в подъезде на 2-м этаже на пл. 2 кв.м., потолочное перекрытие на пл.1 кв.м. Причина, предположительно, неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 сентября 2019 г. в 16.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на ул.Монтажников в п.Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден занавес в гараже на площади 1 кв.м.. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 сентября 2019 г. в 21.02 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит кладовка на ул.Сунтарская в г.Ленск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кладовка. В результате пожара огнем повреждена кладовка по всей площади 6 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновник хозяин, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!