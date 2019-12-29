В Якутске на ул. Дежнева сгорел частный дом вместе с гаражом

29 декабря 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 декабря 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора по улице Аммосова и улице Ленина в г. Мирный Мирнинского района, по улице Кулаковского в г. Якутск. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

28 декабря 2019 г. в 02.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Федора Попова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел отсек двигателя. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя и передняя часть автомобиля на площади 3 кв.м. Причина предположительно – короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 декабря 2019 г. в 02.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Дежнева в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден открытый огонь из окон частного дома. В результате пожара огнем поврежден частный дом и частный гараж по всей площади 126 кв.м. Причина предположительно – несоблюдение правил пожарной безопасности при установки и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 декабря 2019 г. в 14.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на шоссе 50 лет Октября, район частных дач в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с кровли. В результате пожара огнем поврежден: пол на площади 6 кв.м., погреб на площади 3 кв.м., вещи. Общая площадь 9 кв.м. Спасено: дача и надворные постройки. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 декабря 2019 г. в 16.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Дружбы Народов в мкр. Марха г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади 48 кв.м. Причина предположительно – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен рядом стоящий дом.

28 декабря 2019 г. в 19.19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Добдур в с. Дюллюкю Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня по всей площади. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади 12 кв.м. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!