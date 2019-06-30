В Якутске на тротуарах появились страшные дыры

На улице Лермонтова (в районе площади Комсомольцев и Крестьянского рынка) были замечены страшные дыры на тротуаре. Прохожие жалуются, что могут упасть в них по невнимательности.

Сейчас в городе «белые ночи» и эти дыры можно обойти. Однако когда вечером станет вновь на улицах темнеть — может приключиться беда.

Тротуар просел также возле остановки Крестьянского рынка. Из-за этого остановка начала накреняться.

В самом центре Якутска тоже образовалась недавно дыра. На перекрестке улиц Орджоникидзе-Короленко наблюдается такая вот картина: