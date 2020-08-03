03.08.2020
17:48
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Якутск

В Якутске на телебашне включат подсветку – в память об Александре Борисове

Сегодня должно было исполниться 60 лет министру связи и информационных технологий республики в 2014-2018 гг, автору и ведущему известной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александру Борисову.

В память об Александре Ильиче, внесшего неоценимый вклад в развитие инфраструктуры связи, строительство сети цифрового телерадиовещания на территории Республики Саха (Якутия) 3 августа в 21 час на телебашне города Якутска будет включена художественная иллюминация.

Вечером в 18.15 на телеканале НВК «Саха» выйдет телевизионный очерк «Человек чести», посвященный жизни и профессиональному пути Александра Ильича. В съемках фильма приняли участие члены его семьи, соратники, коллеги и друзья.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба мининноваций РС(Я)
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