В Якутске на скандальном участке будет размещена парковка

Сегодня, 2 июня, началась расчистка и отсыпка земельного участка возле НПСОШ № 2. Поручение главы города Якутска Евгения Григорьева о проведении работ было дано на еженедельной планерке в понедельник. Напомним, на земельном участке рядом со школой планируется строительство дополнительного здания или пристроя к основному корпусу.

По информации АО «Якутдорстрой», сегодня с участка начался вывоз строительного мусора. В работах задействованы погрузчик, четыре автомашины «КамАЗ» и четверо рабочих. Затем будет проведена отсыпка и планировка участка. Горный песок для отсыпки площадки завозят с Хатын- Юряхского карьера.

«В данное время вывозим мусор, далее определимся с полным объемом работ и сроками исполнения. Отводим не менее двух дней, объем большой», — прокомментировал главный инженер АО «Якутдорстрой» Александр Оданец.

Руководство школы сообщило, что до решения спорного вопроса с соседними земельными участками и начала строительства пристроя, на данной площадке будут размещены парковочные места.

Напомним, в марте этого года Министерство имущественных и земельных отношений республики выделило земельный участок на 1051 кв. метров с предоставлением права постоянного (бессрочного) пользования Национальной политехнической школе № 2 города Якутска.