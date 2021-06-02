02.06.2021
18:30
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Якутск

В Якутске на скандальном участке будет размещена парковка

Сегодня, 2 июня, началась расчистка и отсыпка земельного участка возле НПСОШ № 2. Поручение главы города Якутска Евгения Григорьева о проведении работ было дано на еженедельной планерке в понедельник. Напомним, на земельном участке рядом со школой планируется строительство дополнительного здания или пристроя к основному корпусу.

По информации АО «Якутдорстрой», сегодня с участка начался вывоз строительного мусора. В работах задействованы погрузчик, четыре автомашины «КамАЗ» и четверо рабочих. Затем будет проведена отсыпка и планировка участка. Горный песок для отсыпки площадки завозят с Хатын- Юряхского карьера.

«В данное время вывозим мусор, далее определимся с полным объемом работ и сроками исполнения. Отводим не менее двух дней, объем большой», — прокомментировал главный инженер АО «Якутдорстрой» Александр Оданец.

Руководство школы сообщило, что до решения спорного вопроса с соседними земельными участками и начала строительства пристроя, на данной площадке будут размещены парковочные места.

Напомним, в марте этого года Министерство имущественных и земельных отношений республики выделило земельный участок на 1051 кв. метров с предоставлением права постоянного (бессрочного) пользования Национальной политехнической школе № 2 города Якутска.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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