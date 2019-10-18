В Якутске на рынке обокрали 77-летнюю бабушку

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже от 77–летней пенсионерки. Она пояснила, что торговала на улице продуктами. Работники рынка, увидев бабушку на холоде, выделили ей торговое место в здании. В помещении потерпевшая сняла пуховик. Через некоторое время пожилая женщина отлучилась, вернувшись назад, она обнаружила, что кто-то похитил её куртку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя безработная женщина.

Установлено, что злоумышленница воспользовалась отсутствием продавца, похитила пуховик и покинула торговое помещение. Похищенное сотрудники полиции обнаружили в одном из подъездов, где ранее ночевала подозреваемая.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.