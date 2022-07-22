В Якутске на речном судне прошли пожарно-тактические учения

Огнеборцы регионального управления МЧС России систематически отрабатывают свои действия и совершенствуют навыки в ходе тренировочных мероприятий различной направленности. Так, Якутским пожарно-спасательным гарнизоном были проведены пожарно-тактические учения по тушению речного судна в акватории 202 микрорайона.

Цель мероприятия — отработка правильных и слаженных действий персонала объекта, порядка оповещения о пожаре, применения экипажем судна первичных средств пожаротушения, изучение оперативно-тактических особенностей объекта, осуществление комплексного обучения пожарных расчётов и караулов тактически грамотным действиям при тушении пожаров и спасанию людей.

Согласно легенде, на пассажирском теплоходе «Московский-24» произошло возгорание в камбузе пассажирского судна. Об этом капитан судна сообщил диспетчеру морского торгового порта. Параллельно информация о происшествии была передана в пожарно-спасательную службу. По прибытию пожарных подразделений с теплохода шел густой дым, на судне было три человека экипажа, которым требовалась помощь спасателей, также один пострадавший находился за бортом горящего судна.

«Первыми на помощь тонущему пострадавшему прибыло отделение сотрудников Центра ГИМС города Якутск, благодаря умелым действиям, пострадавший в кратчайшие сроки был спасен из воды и поднят на спасательное судно. Далее ему была оказана первая помощь», — прокомментировала Александр Орлов, начальник Якутского участка Центра ГИМС.

После спасательной операции, катер Центра ГИМС прибыл на берег для переправы звеньев газодымозащитной службы пожарно-спасательной части и развертывания сил и средств. По прибытию к горящему теплоходу, личный состав пожарной охраны направился на поиски и спасение членов экипажа, при использовании спасательных устройств, двое мужчин были выведены на свежий воздух и переданы на борт пожарно-спасательного катера ГИМС.

Стационарным лафетным стволом и двумя ручными пожарными стволами звенья газодымозащитной службы приступили к тушению очага возгорания. В учениях было задействовано 33 человека личного состава, 9 единиц техники и 4 плавсредства ГИМС.

«Такая практическая работа на объектах позволяет огнеборцам отработать различные ситуации, с которыми приходится сталкиваться во время несения службы. Результатом учений на данном объекте послужило своевременное сосредоточение и координация действий сил и средств всех взаимодействующих служб, грамотное выполнение поставленных задач, что значительно позволило сократить время ликвидации и масштабы последствий от условного возгорания к минимуму», — отметил Александр Федоров, заместитель начальника Якутского пожарно-спасательного гарнизона.