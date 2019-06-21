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21 июня 2019, 16:15
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В Якутске на ребенка упали качели

21 июня СМИ сообщили о травмировании пятилетнего ребенка на детской площадке во дворе жилого дома, расположенного на улице Каландаришвили в городе Якутске.

Во время прогулки на ребенка упали качели, которые не были должным образом прикреплены к поверхности земли.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начата доследственная проверка, в ходе которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, а также лица и организация, ответственные за установку аттракциона.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая
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