В Якутске на ребенка упали качели

21 июня СМИ сообщили о травмировании пятилетнего ребенка на детской площадке во дворе жилого дома, расположенного на улице Каландаришвили в городе Якутске.

Во время прогулки на ребенка упали качели, которые не были должным образом прикреплены к поверхности земли.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начата доследственная проверка, в ходе которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, а также лица и организация, ответственные за установку аттракциона.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.