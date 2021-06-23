23.06.2021
22:31
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Происшествия

В Якутске на ребенка напала «добрая» собака

15 июня собака укусила ребенка в лицо и оставила глубокие рваные раны, когда та играя вместе с братьями пробежала мимо нее.

Ребенка срочно доставили в медицинский пункт, где наложили несколько больших швов. Сейчас девочка проходит медицинское лечение.

Беспородная собака Рыжий обитает в районе улиц Строителей-Халтурина уже порядка десяти лет. Жильцы близлежащих домов утверждают что она совершенно безобидная.

Участковыми уполномоченными полиции в данное время проводится работа по установлению владельцев агрессивного животного.

Съемочная бригада случайно обнаружила паспорт собаки у одной из жительниц улицы, на которой произошел инцидент.

Источник: Якутия 24
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