В Якутске на пешеходном переходе сбита девушка

25 декабря около 13 часов дня водитель 1979 г.р., управляя автомобилем Тойота Гайа, следуя по ул. Можайского со стороны п. Марха, совершил наезд на пешехода. Девушка 2002 г.р. переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате происшествия девушка получила ушибы правого бедра и стопы, назначено амбулаторное лечение.



В ходе проверки установлено, что водитель Тойота Гайа имеет водительское удостоверение по категории «A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, M», имеет стаж вождения с 1999 г., в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 9 раз. Согласно акта медицинского освидетельствования состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП проводится проверка