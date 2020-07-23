Якутск
В Якутске на перекрестке отключат светофор
Об изменении режима работы светофорного объекта на пересечении улиц Дзержинского – Кальвица сообщает Управление транспорта и дорожной инфраструктуры ОА г. Якутска.
Решением межведомственной комиссии по обеспечении безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск», в целях устранения места концентрации дорожно-транспортных происшествий c 20:00 часов 24 июля до 07:00 часов 25 июля текущего года будут внесены изменения в режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Дзержинского – Кальвица, путем установки дополнительной секции.
На период монтажных работ будет приостановлена работа светофорного объекта в целях безопасности дорожного движения рекомендуем руководствоваться дорожными знаками, разметкой или запланировать свой маршрут движения миную данный перекресток.
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