В Якутске на месте воинской части построят новый комфортный квартал

В столице Якутии на территории бывшей военной части начата реализация грандиозного строительного проекта – микрорайона «Звёздный». Ход реализации масштабного инвестиционного проекта 17 ноября рассмотрен на заседании Республиканского оперштаба по строительству под руководством главы региона Айсена Николаева.

«Проект комплексной застройки территории «Воинская часть» призван поменять градостроительный облик нашей столицы. Микрорайон «Звёздный», который появится на ДСК, станет якорным проектом развития всей южной части Якутска. Уверен, что реализация проекта создаст современные комфортные условия для горожан и их обеспечения необходимой социальной инфраструктурой», — отметил глава региона.

Грандиозное строительство современного квартала с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов развернётся в районе ДСК на площади 68,5 га. В новом квартале запланировано строительство 66-и жилых домов разной этажности, в которых будут проживать 11 тысяч человек. Для жителей нового квартала будет создана вся необходимая социальная инфраструктура: два детских сада по 315 мест, две школы по 990 учебных мест, поликлиника на 600 посещений в смену, крытый хоккейный каток с многофункциональным спортивным залом.

Новый квартал будет отвечать всем современным требованиям формирования комфортной городской среды. Проектом предусмотрено обустройство микрорайона пешеходными и велосипедными дорожками общей протяженностью шесть километров, благоустройство парков и скверов. На набережной озера, которая также будет облагорожена, для жителей микрорайона будут обустроены зоны отдыха.

Благодаря участию регионального правительства решены вопросы финансирования строительства и присоединения к инженерным сетям. В настоящее время на «Воинской части» ведутся строительно-монтажные работы по первому этапу, предусматривающему строительство первых семи домов на 681 квартиру общей площадью 26,5 тыс. квадратных метров. На строительной площадке работают 75 строителей.

В рамках реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2021 года в первых многоквартирных домах реализовано 358 жилых помещений общей площадью 13,8 тыс.квадратных метров. Передача квартир семьям, переселяющимся из аварийных домов, состоится вчетвёртом квартале 2022 года.

Отметим, что Якутия наравне с Нижегородской областью, стала первым регионом страны, получившимбюджетный кредит, направленный на развитие инфраструктуры – комплексную застройку квартала «Воинская часть» в городе Якутске и квартала «Р» в городе Нерюнгри.

Фото Андрея Сорокина