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В Якутске на месте пожара обнаружены фрагменты костей: подробности

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту пожара в частном жилом доме, расположенном по ул. Портовское кольцо, 6.

Сообщение о возгорании поступило в следственные органы 24 июня 2019 года около 13 часов 30 минут. При этом указано на отсутствие информации о местонахождении 7-летнего мальчика, который находился в указанном доме.

Как установлено следствием, мать и дедушка ребенка в момент возгорания находились во дворе, занимались хозяйством. Увидев возгорание, взрослые начали поиски ребенка, которые не увенчались успехом.

Ночью на месте пожара обнаружены фрагменты костей, однако судебно-медицинским исследованием установлено, что останки не принадлежат человеку.

В настоящее время продолжается проведение процессуальной проверки, назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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