В Якутске на месте пожара обнаружены двое погибших

Пожарный расчет ликвидировал возгорание в двухквартирном частном доме по улице Билибина Якутска. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через восемь минут после поступления сигнала, горела одна квартира и кровля здания. Пожарные эвакуировали двух человек.

«К сожалению, на месте пожара обнаружены тела двоих погибших и один пострадавший, личности устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара огнём повреждена квартира и кровля дома на площади 30 кв м. На ликвидации последствий пожара было задействовано 21 человек и 5 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Для выяснения обстоятельств происшествия работает дознаватель МЧС России и следователь Следственного отдела по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).