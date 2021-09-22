В Якутске на месте детских лагерей построят круглогодичные школы

На месте пяти детских лагерей в окрестностях Якутска предлагают построить круглогодичные школы. А в Вилюйском тракте рассматривается возможность выделения порядка 1000 земельных участков для многодетных семей. Кроме того, горожане смогут получить земельные участки для разведения и содержания в зимнее время уток, гусей и лебедей.

Для ее реализации глава г. Якутска Евгений Григорьев внес соответствующую инициативу на рассмотрение Якутской городской Думы. Инициатива может быть реализована в случае внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

Этот вопрос был рассмотрен сегодня, 22 сентября, в ходе 32 внеочередной сессии Якутской городской Думы. Владимир Аммосов, председатель постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре отметил, что проект соответствует действующему законодательству. «Предлагается внести изменения в градостроительный регламент в целях создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях с участием государственной корпорации «ВЭБ.РФ», — сказал он.

В рамках этого проекта предполагается реновация детских лагерей в окрестностях Якутска. На месте детского лагеря им. Каландрашвили, «Спутник», Бинго, «Родничок» рассматривается возможность строительства круглогодичных школ. В учебное время это будет школа, а в летнее время — лагерь. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 г.

«Для строительства круглогодичных школ на сегодняшний день определены два детских лагеря им. Каландрашвили и «Родничок». По другим трем объектам, если дадут положительное заключение и подключение к инженерным сетям, начнется строительство школ. Мы планируем построить школы на 360 мест», — ответила на вопросы депутатов Северина Архипова, руководитель Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Напомним, перед этим состоялось совещание у заместителя председателя правительства республики Кирилла Бычкова, где приняли решение внести в план строительства круглогодичные лагеря по линии финансирования «ВЭБ.РФ».

Помимо этого, на Вилюйском тракте предлагается формирование и предоставление около 1000 земельных участков для семей, имеющие трех и более детей.

Предлагаемые изменения территориальной зоны в Маганском тракте позволят горожанам получить земельные участки для разведения и содержания в зимнее время уток, гусей и лебедей с последующим выпуском на озеро Щорса.

Земельные участки, расположенные в 55 квартале по ул. Алданская в г. Якутске приведут в соответствие для дальнейшего выставления на торги.

По итогам сессии за принятие проектного решения депутаты единогласно проголосовали «за».

«Сегодня мы рассмотрели изменения по правилам застройки и землепользования в городском округе г. Якутск. Градостроительный регламент был изменен для того, чтобы мы создали дополнительные учебные места в общеобразовательных организациях, согласно проекта «ВЭБ.РФ».

Предусматривается строительство учебных заведений в качестве реновации. Участки сейчас формируются на территории детских лагерей. Это позволит значительно снизить нагрузку с наших школ, так как будет создано дополнительно более 1800 учебных мест», — подытожил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Как известно, во многих классах городских школ сейчас учатся около 40 детей, поэтапное строительство новых школ позволит снизить нагрузку и повысит качество образования.