В Якутске на месте ЧП продолжается отлов собак

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) информирует о том, что Благотворительным фондом «Помоги выжить» продолжается работа по отлову животных на территории ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» и по ул. Красильникова, 7/2.

На данный момент с вышеперечисленных территорий отловлено и доставлено в пункт передержки 11 безнадзорных животных.