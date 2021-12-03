03.12.2021
20:42
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Происшествия

В Якутске на месте ЧП продолжается отлов собак

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) информирует о том, что Благотворительным фондом «Помоги выжить» продолжается работа по отлову животных на территории ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» и по ул. Красильникова, 7/2.

На данный момент с вышеперечисленных территорий отловлено и доставлено в пункт передержки 11 безнадзорных животных.

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Фото: Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Источник: Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
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