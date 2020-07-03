В Якутске на излюбленных местах ночных дрифтеров установят препятствия

В Якутске на Комсомольской площади установят ограждающие конструкции, а на территории Новопортовского кольца в Речпорту обустроят четыре искусственные неровности – «лежачих полицейских». Такое поручение дал исполняющий обязанности главы города Евгений ГРИГОРЬЕВ на выездном совещании с участием ГИБДД и Управления транспорта и дорожной инфраструктуры.

Известно, что кольцо речпорта и Комсомольскую площадь оккупировали ночные гонщики. Жители близлежащих улиц страдают от невыносимого шума, визга машин и громкой музыки. Участники выездного совещания обсудили на месте ряд вопросов, среди прочего относительно собственника территории. Представители Речпорта, несмотря на приглашение, на совещании не присутствовали.

Генеральный директор МУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие по установке, внедрению и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения» Владимир Шульгин отметил необходимость обустройства здесь автобусной остановки. «Надо поставить соответствующие дорожные знаки и до въездного «кармана» для автобуса сделать искусственные неровности, чтобы машины не разгонялись», — сказал Владимир ШУЛЬГИН.

Представители ГИБДД предложили устроить неровности в самом узком месте улицы. «Лежачих полицейских» можно разложить по ширине улицы, не доходя до бордюра 20 см. По установленному стандарту высота неровности должна быть не более 7 см. После установки будем контролировать эффективность мероприятия», — отметил врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Михаил ФИЛИППОВ.

Жильцы многоквартирных домов, расположенных вблизи Комсомольской площади, не меньше страдают от ночных гонок. «Сделали шлагбаум на заезде, чтобы не допустить скопления машин, но его давно сломали», — сетуют жители.

Горожане просят обеспечить постоянное патрулирование ГИБДД в вечернее и ночное время. По словам врио начальника Михаила Филиппова, это невозможно, поскольку сотрудники несут постоянную службу на дорогах города.

Как подчеркнул и.о. главы города Евгений Григорьев, ГБУ «Служба эксплуатации технического обеспечения» (СЭТО), в ведении которого находится территория Комсомольской площади, должны грамотно организовать парковочное пространство. «Чтобы исключить возможность «дрифтовать» автогонщикам, по всему периметру предлагаю сделать ограждающие конструкции из труб, поставить скамейки для отдыха горожан, предупреждающие знаки», — сказал исполняющий обязанности главы города.

При этом он подчеркнул, что процедура установки знаков и фотофиксации может затянуться, поэтому ограждающие конструкции должны быть установлены в кратчайшие сроки. Все замечания и предложения по итогам выездного совещания занесены в протокол для принятия конкретных решений.