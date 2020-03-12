В Якутске на инста-шутников ориентировали наряды ДПС

11 марта в социальных сетях появилось фото двух практически одинаковых автомобилей марки «Тойота Аллион» с одинаковыми государственными регистрационными знаками и комментариями о «машинах –двойниках». По данному факту были ориентированы наряды ДПС, сообщили ЯСИА в пресс-службе ГИБДД Якутска.

Около 16 часов 30 минут во дворе одного из жилых домов по улице Петра Алексеева автомашина «Тойота Аллион» с искомым государственным регистрационным знаком была обнаружена.

В ходе проверки автомобиль был осмотрен – все номерные агрегаты соответствовали предъявленным водителем документам. 23-летний хозяин машины пояснил, что в этот день в районе Старого города он снял передний государственный номер со своей автомашины «Тойота Аллион» и повесил на аналогичную автомашину друга, чтобы сделать шуточный фотоснимок с одинаковыми госномерами. Данный фотоснимок парни затем выложили в Инстаграм.

К счастью, у молодых «шутников» хватило ума не отправиться с одинаковыми номерами в поездку по улицам города: в этом случае обоим пришлось бы ответить по ст.12.2 КоАП РФ- «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

По ч.2 указанной статьи за управление транспортным средством без государственных номерных знаков, а равно за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков предусмотрено наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

В соответствии с ч. 4 указанной статьи управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

В общем, для друзей эта история закончилась, можно сказать благополучно.