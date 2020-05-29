В Якутске на Хатынг-Юряхском шоссе авария

29 мая около 11 часов 40 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Хатынг-Юряхском шоссе.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель «ГАЗ — 31029», следуя со стороны мкр. Племобъединение в сторону мкр. Борисовка – 1, на 6-м километре шоссе выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Ипсум».

Виновник аварии находился в сильной степени алкогольного опьянение: проведенное медицинское освидетельствование выявило у пенсионера в литре выдыхаемого воздуха более 1,5 мг алкоголя.

По счастливой случайности автоавария обошлась без жертв: в салоне «Волги» кроме водителя находился один пассажи, в автомашине «Тойота Ипсум» водитель и два пассажира.

Ведется проверка по факту ДТП.

По статистике ГИБДД, в прошлом году на дорогах республики по вине нетрезвых водителей произошло 102 ДТП, в результате которых 30 человек погибли, 142 — получили травмы различной степени тяжести.

Только за неполную текущую неделю в г. Якутске сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления около 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения, пятеро из которых сели за руль пьяными повторно, за что понесут уголовную ответственность по ст. 264 прим.1 УК РФ.