В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»

11 июля на Якутском газоперерабатывающем заводе пожарная часть АО «Сахатранснефтегаз» совместно с личным составом Якутского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировала «пожар» на открытых технологических установках.

По легенде учений, пожар произошел на открытых технологических установках газоперерабатывающего завода. Моментально сработала система оповещения о пожаре, система автоматического тушения пожара и система оповещения работников завода о возникшей ЧС. Пожарная часть АО «Сахатранснефтегаз» в течение трех минут прибыла к месту возгорания и приступила к тушению пожара. Дежурный диспетчер Якутского газоперерабатывающего завода сразу оповестил пожарные части Якутского гарнизона, и первые спасатели прибыли к месту возгорания пожара через 15 минут. В ходе работ по тушению пожара было задействовано более 80 человек, девять единиц специальной техники.

— Пожарно-тактические учения проводились в связи с инспекторской проверкой центрального аппарата МЧС России. Контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение организовано по совместному плану с пожарно-спасательным гарнизоном г. Якутска. В ходе учений отработано взаимодействие Якутского пожарно-спасательного гарнизона с аварийно-спасательным формированием АО «Сахатранснефтегаз» по ликвидации возможных пожаров и ЧС природного и техногенного характера. Отработана тактика тушения пожара на объектах завода, совершенствовались профессиональные, практические навыки пожарной части и аварийных бригад Общества в чётком выполнении поставленных задач.

Аварийные бригады Общества отработали задачу по переходу на запасные маршруты подачи газа потребителям при остановке производства.

Учения прошли по плану, участники справились с задачами в установленное время, — прокомментировал начальник Службы режима ГО и ЧС, охраны, пожарной безопасности и мобилизационной работы АО «Сахатранснефтегаз» Андрей СИВАК.