В Якутске на дорогах установлены железные конуса

С начала июля в столице были установлены металлические конуса в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, связанные с пересечением сплошной разметки.

За первое полугодие текущего года на территории г. Якутска зарегистрировано 237 дорожно-транспортных происшествий, в котором водители совершили наезд на препятствие.

Госавтоинспекция напоминает, что «выезд на полосу встречного движения» является самой распространённой причиной дорожно-транспортных происшествий, при которых, гибнут и получают тяжелые травмы участники дорожного движения.

Наказание предусмотрено за пересечение двойной сплошной, в результате которого автомобиль оказался на встречной полосе согласно статье 12.16 КоАП:

1. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи — наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

За первое нарушение можно получить штраф 5 000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. За повторное — лишение прав на 1 год или штраф 5 000 рублей. Такое наказание может быть наложено, например, за обгон через двойную сплошную разметку или за объезд пробки, не являющейся препятствием, по встречной.