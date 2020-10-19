В Якутске на дискотеку пришли проверяющие

16-18 октября министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) совместно с МВД проверено 19 объектов общепита и торговли г. Якутска, выявлено 4 правонарушения.

За три дня проверены бары «Крыша», «Мохито», «Huston», «Small talk bar», «Мята», «BarBoss», «Aberdeen», пабы «Дикая утка», «Harats», рестобар «Пенная кружка», КДЦ «Galaxy» и «Евразия», ТК «Улуру молл» и «Столичный», магазин «Больше-меньше» и Торговый дом на ул. Дзержинского 71.

«Нарушения выявлены в работе «Пивной двор», который осуществлял торговлю алкогольной продукцией после 00:00; КДЦ «Леман» — на момент осмотра проводилась дискотека, массовое скопление людей, нарушения социального дистанцирования, также в «ТЦ «Олонхо» — 2 нарушения социального дистанцирования (отсутствие разметок)», – сообщает пресс-служба министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.

Со всеми заведениями проведены профилактические беседы. Нарушителям вручены извещения о составлении протоколов о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.