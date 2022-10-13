В Якутске на автобусной остановке заметили подозреваемого

В полицию обратилась жительница дома по ул. Якутская с сообщением о том, что из ее квартиры совершена кража сотового телефона Itel. Женщина сообщила приметы подозреваемого.

На его розыск были ориентированы наружные службы полиции, в том числе наряды групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Находясь на маршруте патрулирования на улице Автодорожная росгвардейцы на автобусной остановке заметили гражданина, который соответствовал описанию ориентировки. Подозреваемый – 35-летний мужчина без определенного места жительства и работы, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.