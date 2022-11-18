18.11.2022
01:00
95
Погода
В Якутске на 8–10 градусов потеплело
На западе, нижней Лене, юге, в центре небольшой, местами умеренный снег. Порывистый ветер местами на западе, юго-западе, по нижней Лене до 9-14 м/с, на Арктическом побережье до 15-18 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -23-28°, на востоке, севере -35-40°, в низинах северо-востока -43-48°, на юге, юго-западе -13-18°, местами -3-8°, днем -15-20°, на западе -22-27°, на северо-востоке, северо-западе -30-35°, в низинах -34-39°, на юго-западе -7-12°, местами 0,-5°.
В Якутске небольшой снег, ветер восточный 3-8 м/с. Температура -27-29°, днем -21-23°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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