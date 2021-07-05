В Якутске на 60 суток закрыли ночной бар «Мята LOUNGE»

Решением Якутского городского суда с 1 июля 2021 г. за систематическое нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, деятельность ночного заведения «Мята LOUNGE» (проспект Ленина 10/1) приостановлена на 60 суток. Протокол составлен Роспотребнадзором Якутии по требованию прокуратуры г. Якутска.

На момент проверки выявлено несколько фактов нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Так, Управление Роспотребнадзора по РС(Я) провело санитарно-эпидемиологическое расследование с 19 мая по 16 июня. Согласно журналу ежедневных уборок, в центре паровых коктейлей «Мята LOUNGE», уборка проводилась только один раз в день при 6-часовом рабочем режиме. Отсутствовала текущая уборка, также не было журнала учета генеральной уборки в помещении. При имеющемся дезинфицирующем средстве, рабочего раствора не оказалось. Также в центре паровых коктейлей «Мята LOUNGE» разметки социального дистанцирования не соответствовали требованиям, расстояния 1,5 -2 метра между столами и посадочными местами не соблюдались.

По информации председателя административной комиссии города Якутска Феликса Антонова, ночное заведение «Мята LOUNGE» не только постоянно нарушало санитарные требования, но и режим работы, установленный по Указу Главы республики для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятия общественного питания.

«Заведение неоднократно продолжало работу после 00:00 часов. Были случаи полного игнорирования требований сотрудников полиции», — прокомментировал Феликс Антонов.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о виновности ООО «ВИК ДОК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.