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В Якутске на 3 часа перекроют улицу Пирогова

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Пирогова: от пересечения улицы Пирогова и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Пирогова и улицы Жорницкого, 4 июня 2019 года с 05.00 часов до 08.00 часов.

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Автобусный маршрут №15 будет осуществлять движения в объезд улицы Пирогова по улице Ушакова.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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