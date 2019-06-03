В Якутске на 3 часа перекроют улицу Пирогова

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Пирогова: от пересечения улицы Пирогова и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Пирогова и улицы Жорницкого, 4 июня 2019 года с 05.00 часов до 08.00 часов.

Автобусный маршрут №15 будет осуществлять движения в объезд улицы Пирогова по улице Ушакова.