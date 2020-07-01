В Якутске на 18 часов проголосовал 41 % избирателей

По данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, на 18.00 часов количество проголосовавших в столице составило 82 582 человек. Это около 41 % от общего числа избирателей, включенных в список – 200 663 человек, сообщает ЯГТИК.

К 18.00 часам наиболее активно проголосовали избиратели следующих УИК:

№ 784 (ул. Кулаковского 50 КТФ ФГАУ ВПО СВФУ) – 69,61 % от числа избирателей из списка приняли участие в голосовании;

№ 791 (с. Хатассы, ул. Совхозная 31, МОБУ Хатасская СОШ) – 58,28 %;

№ 716 (ул. Орджоникидзе 28, Дворец спорта «50 лет Победы») – 57,20 %.

Отдать свой голос можно до 20.00 часов на своём избирательном участке.