В Якутске мужчина втайне продавал оружие…

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» задержаны пятеро подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия. Среди злоумышленников – продавец оружейного магазина и четверо его покупателей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе инвентаризации, проведенной сотрудниками Росгвардии. При проверке сохранности оружия и патронов в одном из специализированных магазинов Якутска обнаружилась недостача 13нарезных и 8 гладкоствольных ружей.

Предварительно установлено, что к их пропаже причастен 28-летний продавец. Мужчина втайне от директора магазина продавал оружие охотникам без оформления соответствующих документов и по заниженной цене. Выручку за незаконно сбытый товар в сумме 1 млн рублей он забрал себе.

Полицейские также установили личности четверых покупателей нелегального товара, один из которых приобрел 15 ружей и карабинов. Весь незаконно проданный товар был изъят и после окончания следственных действий вернется в магазин.

В отношении покупателей оружия дознавателем МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продавцу предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 222 и 226 УК РФ. Он будет ждать суда, находясь под домашним арестом. Расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.