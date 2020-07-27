27.07.2020
14:27
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Происшествия

В Якутске мужчина пошел вразнос

В Якутске росгвардейцами задержан гражданин, подозреваемый в совершении грабежа.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Якутского ОВО Росгвардии в пятом часу утра получили информацию о совершении грабежа.

В одной из квартир дома по улице Лермонтова после застолья гость открыто похитил у женщины кошелек с деньгами и сотовый телефон «LG». Ущерб составил 9 000 рублей.

Примерно через полчаса в районе Крытого рынка мужчина, схожий с данными ориентировки, был задержан росгвардейцами и доставлен в дежурную часть полиции.

Установлено, что задержанный — 43-летний житель Якутска, ранее уже был судим за совершение грабежа. Проводится проверка.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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